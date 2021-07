Pallacanestro Trapani, firma Simone Tomasini

La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con Simone Tomasini, guardia di 196 cm e 89 kg proveniente dalla Novipiù JB Monferrato.

Il giocatore ha accettato la proposta annuale della Pallacanestro Trapani.

Queste le prime parole dell’atleta dopo l’ufficialità del suo accordo con la società del presidente Pietro Basciano: “Sono davvero felice. Trapani è una società seria che da tantissimi anni è ad alto livello e che ha anche espresso un’ottima pallacanestro. Credo che potremo fare molto bene e che insieme potremo toglierci tante soddisfazioni. Sono carico e non vedo l’ora di cominciare”.

Daniele Parente, coach della Pallacanestro Trapani, ha così commentato: “Siamo veramente contenti che Simone abbia sposato il nostro progetto. Si tratta di un atleta versatile che può giocare in tutti i ruoli sugli esterni e che da anni si distingue come uno dei giocatori migliori della categoria. Lo seguivamo da tempo e siamo certi che si ambienterà in poco tempo e che farà bene. Giocatore molto completo, in grado di portare fisicità e qualità tecniche importanti”.

LA SCHEDA

Guardia polivalente di 196 cm, classe 1993, Tomasini può occupare ogni ruolo tra gli esterni e la sua duttilità è ben nota a tutti gli addetti ai lavori.

Simone Tomasini è cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Blu Basket Treviglio con la quale ha esordito anche tra i senior nella stagione 2009/2010.

Nelle successive stagioni si fa le ossa in Serie B con le maglie di San Giorgio su Legnano e Valsesia.

La sua prima chiamata in Serie A2 arriva nella stagione 2017/18 quando si accasa alla FCL Contract Legnano (7.7 punti di media in Regular Season).

Nel 2018/19 si trasferisce nel Lazio, per giocare con la NPC Rieti (10.8 punti di media).

Nella stagione 2019/20 ha giocato in Piemonte dove ha vestito la maglia della Junior Casale e, in 24 partite, ha segnato 8.5 punti di media andando 9 volte in doppia cifra, tirando col 37% da tre punti, servendo 3.3 assist e catturando 2.7 rimbalzi per sera.

Nell’ultimo campionato ha vestito la maglia rosso-blu della Novipiù JB Monferrato e nelle 27 partite giocate (Supercoppa LNP compresa) ha registrato le seguenti medie: 27 minuti in campo, 10 punti (40% da due e 27% da 3), 3 rimbalzi e 3 assist.