Spaccio di droga a marsala: 3 arrestati

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, unitamente a personale del XII Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti PANTALEO Salvatore classe 75 e PANTALEO Alessio classe 88 entrambi marsalesi e con precedenti di Polizia.

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio, volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con il prezioso supporto del cane Lego durante la perquisizione personale e domiciliare nei confronti dei due fratelli sono stati rinvenuti all’interno dell’abitazione: nr. 131 dosi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”, del peso complessivo di gr. 24; nr. 2 dosi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, del peso complessivo di gr. 2,6; materiale per la pesatura ed il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

A finire in manette nell’ambito del medesimo servizio anche GIACALONE Alberto, marsalese cl. 90, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. trovato in possesso di: GR. 12 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”; sostanza per il taglio consistenze in gr. 200 di “creatina” e gr. 50 (cinquanta) di “mannite”; materiale per il confezionamento e la pesatura; la somma contanti di € 4.700,00 in contanti, verosimile provento dell’attività illecita. Il tutto sottoposto a sequestro.

Tutti e tre gli arresti venivano convalidati nella mattinata di ieri e disposti per tutti gli arresti domiciliari.