La Strada della Passione organizza “Natività e presepi”

NATIVITÀ E PRESEPI”, organizzato da “La Strada della Passione”, è una mostra diffusa di Presepi, allestiti presso le varie sedi associative e le chiese aderenti, nel centro storico di Trapani.

In questo Natale che ha ancora addosso la triste situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 – spiega il Presidente Paola Colicchia – la nostra associazione si è impegnata per creare e mettere a disposizione dei trapanesi qualcosa che possa donare un po’ di spirito natalizio, che raggiunga i cuori di tutti e possa dare la speranza per un nuovo inizio, non solo con il nuovo anno ma nella vita e nella Fede.

Sarà dunque possibile visitare i vari Presepi a partire dal giorno 08 dicembre e nelle date stabilite (vedasi locandina), mentre il 19 ed il 26 dicembre partirà una visita guidata- storico culturale – itinerante dei Presepi con accompagnamento musicale dal vivo.

Il giorno 13 dicembre, infine, i membri dell’associazione distribuiranno gratuitamente, in onore di Santa Lucia, la cuccìadavanti la Chiesa di San Francesco d’Assisi.

La Strada della Passione Ets ringrazia per la collaborazione l’Unione Maestranze, la Croce Rossa Italiana comitato di Trapani. L’associazione Musicale Città di Erice, il Movimento PresepisticoMeridionale e l’amico Claudio Maltese per le visite guidate.

Contatti: E-mail stradadellapassione@gmail.com – lastradadellapassione@pec.it