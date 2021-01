Musicisti per Trapani, Capitale Italiana della Cultura 2022

Un grande omaggio a Trapani, capitale Italiana della Cultura 2022. Ieri sera, nella Pagina Facebook di Trapani 2022 un video concerto in streaming con la musica “Made in Trapani”, attività inserita sempre nell’ambito della promozione della candidatura. Si è scelto di non comunicare precedentemente l’evento al fine di creare l’effetto sorpresa tra il pubblico. Attorno all’iniziativa si é creato molto entusiasmo e condivisione.

Otto musicisti hanno presentato il meglio della loro produzione per sostenere la candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2022. Sono intervenuti: Giacometta Marrone D’alberti, Fabrizio Mocata, Alessio Pianelli, Pietro Adragna, Roberta Prestigiacomo, Manuela Noce, Alessio Alessandra, Jaka. Quaranta minuti di pura musica con una formula di fruizione innovativa