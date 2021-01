Fratelli D’italia: “Trapani non sara’ mai una discarica nucleare”

Riceviamo e pubblichiamo :

“La Sicilia, la Provincia di Trapani in particolare, non sarà mai una discarica per scorie nucleari”Così dichiara, in una nota, la segreteria provinciale di Fratelli d’Italia.“Il partito contrasterà questa decisione in tutte le sedi istituzionali.Una decisione che conferma il menefreghismo del Governo giallorosso nei confronti della Provincia di Trapani.

E’ evidente che i partiti di maggioranza, specialmente il Movimento 5 stelle, hanno tradito il mandato elettorale conferitogli dai siciliani, dai trapanesi.Un territorio, il nostro, che mai come oggi vanta una rappresentanza nelle istituzioni di tutta eccellenza.Il Ministro della Giustizia, europarlamentari, deputati, senatori che in aula contro il Governo Renzi si tingevano la faccia nero petrolio in segno di protesta e che adesso, invece, avallano le escavazioni.

La vicenda delle scorie ne è l’ennesimo esempio.Fratelli d’Italia si opporrà, infatti, all’installazione delle trivelle al largo delle nostre coste e nella valle belicina.Fratelli d’Italia esprime la propria solidarietà ai sindaci della Valle del Belice cui non è stato destinato nessun sussidio per la ricostruzione post terremoto.Questo stato delle cose non è più tollerabile, c’è una chiara intenzione vessatoria nei confronti della Sicilia e del territorio trapanese.”