WWW.GLOBALCOMMUNITYEXPO.COM

8 marzo

ORE 18.30

Mazara del Vallo, 7 marzo 2021 – Tutto pronto per il convegno “Le donne e il mare” che andrà online domani 8 marzo, alle ore 18.30, su www.globalcommunityexpo.com, la nuovissima piattaforma collaborativa digitale sul mondo della pesca, dell’agroalimentare e di altri importanti settori produttivi, ideata e sviluppata dal Centro di Competenza Distrettuale. Biologhe marine, ricercatrici, project manager, esponenti di enti pubblici, sportive, giornaliste. Racconti di vissuti professionali ed umani, sempre contraddistinti dalla grande passione e dalla determinazione di vivere un settore affascinante come quello del mare.

«Un convegno per promuovere la leadership delle donne legate al mondo del mare in alcuni ambiti ad esso correlati: questa è la mission. Donne intestatarie di un ruolo che contribuisce a valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico, ambientale e anche antropologico. Donne, con diversificate esperienze, che propongono un approccio innovativo alle attività legate al mare. Donne con la curiosità di scoprire e il gusto nel raccontare, che uniscono un’intensa attività di esplorazione sottomarina al giornalismo, alla divulgazione e alla ricerca scientifica. Ed ancora donne che hanno dedicato la propria vita all’arte della navigazione a vela e al mondo dell’apnea portando a termine imprese e avventure fuori dall’ordinario. Una prospettiva tutta al femminile che può essere d’ispirazione per chi come loro vive profondamente il mare» così afferma Andreana Patti, presidente del Flag Trapanese.

Il convegno, moderato dal giornalista Fabio Pace, è organizzato dal Flag Trapanese in collaborazione con il Centro di Competenza Distrettuale e il Distretto della Pesca e Crescita Blu.

Dopo i saluti istituzionali di Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu e di Andreana Patti, presidente del Flag Trapanese seguiranno gli interventi di: Rosalia D’ Alí, assessore alla cultura del Comune di Trapani, Valeria Li Vigni, Sovrintendente del Mare, Rosalba Giugni, presidente di Marevivo, Carmen Di Penta, direttore generale di Marevivo, Eleonora De Sabata, giornalista e presidente dell’Associazione Medsharks, Simona Clò, biologa e responsabile scientifico dell’Associazione Medsharks. Spazio allo sport con Caterina Banti, velista selezionata per le Olimpiadi Tokio 2021, Maelle Frascari, velista plurimedagliata, ed ancora Alessia Zecchini, campionessa del mondo in apnea.

Sarà necessario iscriversi cliccando sul link www.globalcommunityexpo.com e quindi seguire il processo di registrazione dalla casella Accedi/Registrati. Dopo la registrazione in piattaforma si potrà seguire la diretta streaming cliccando sul link dell’evento.

«Siamo ben lieti di ospitare sulla piattaforma Global Community e Expo questa interessante iniziativa al femminile. Global Community e Expo è una piazza virtuale, una community dove visionare e condividere news, eventi, iniziative. Con questo strumento si vuole facilitare il raccordo tra i diversi attori – imprese, istituzioni, università – che operano su scala regionale, nazionale e internazionale in uno specifico ambito come quello del mare, della pesca e dell’agroalimentare e favorire la crescita e l’individuazione di competenze e risorse professionali qualificate per la ricerca e l’innovazione» così continua Giovanni Basciano, presidente del Centro di Competenza Distrettuale.