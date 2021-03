NACCI :“ NON SONO UN FOLLE”, ECCO PERCHE’ HO LASCIATO IL PSI

Riceviamo e pubblichiamo, la risposta del dott. Luigi Nacci, presidente del consiglio comunale di Erice, all’on. Nino Oddo sui motivi del suo abbandono del partito.

“Il sottoscritto non si è alzato al mattino e ha deciso di lasciare il

Psi di Nino Oddo. Ci sono state delle incomprensioni, delle

diversita’ di vedute, profonde e serie negli ultimi mesi, che mi

hanno portato a prendere questa decisione, alquanto sofferta.

Certamente non sono un folle. Ho abbracciato un progetto propostomi

dal Psi molto prima del 2017, abbiamo fatto una scelta insieme e siamo

andati alle elezioni. È finita come è finita. Sono rimasto nel Psi

fino a poco tempo fa, ora escono fuori tutti i malumori di Oddo e dei

suoi amici. Penso che la goccia che abbia fatto traboccare il vaso,

sia stata l’aver accettato la Presidenza del Consiglio, e per un

certo periodo sono stato il presidente del consiglio del Psi, anzi un

presidente di garanzia, a detta di Oddo, ma dopo le prime

incomprensioni e diversità di pensiero, sono diventato scomodo e

cattivo. Forse perché quella presidenza non l’ha trattata lui?

Infatti mi sono assunto la responsabilità della scelta, giusta o

sbagliata che sia. Consapevole che l’accettazione di quella carica

fosse impopolare (ma d’altro canto era il “nemico” che

mi proponeva un determinato percorso), ho agito a livello personale

insieme al mio amico Nicola Augugliaro.. Per me una grande

soddisfazione. Un giorno Oddo disse in una TV privata che era

disponibile a sedersi con Tranchida e discutere della politica del

territorio ed anche chiarire alcune situazioni. Lo nega? Ora non va

bene che mi ci sono seduto io a discutere? Oltretutto il partito fino

a l’altro ieri non ha mai preso ufficialmente posizione nei miei

confronti. Poteva ufficialmente dissentire e buttarmi fuori. Non lo ha

fatto. Forse perché ero rimasto l’unico socialista in consiglio.?

Abbiamo portato avanti un progetto, non è andato a buon fine,

pazienza, ma gli amori, come si suol dire in gergo, cosiddetti

politici possono anche finire. Di cosa si sorprende Nino Oddo che è un

politico abbastanza navigato? Il fatto di chiedere scusa agli

elettori? Una pura puerilita’, come se fossero stati tutti

elettori del psi. Io continuo a servire i cittadini, non è cambiato

proprio nulla. Non accetto lezioni di moralità da chicchessia, e non

mi pento di aver portato avanti il vessillo del Psi e ne ho dato tanta

dimostrazione in consiglio. Oltretutto è sotto gli occhi di tutti che

dal 1994 gli ericini continuano a votare il sottoscritto ed avere

fiducia in me, anche quando ero indipendente. Qualcosa di buono avrò

fatto certamente. Oddo mi invita a dimettermi? Comodo per lui: molto

puerile. Io invece lo invito a candidarsi a sindaco alle prossime

amministrative e poi valuteremo insieme i suoi ed i miei risultati

ed eventualmente gli farò i complimenti. Non intendevo fare polemica

ma mi ci hanno portato. Io non offendo nessuno, valuto i fatti”.