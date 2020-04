Marsala, 22enne arrestato per furto aggravato

Nella settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto in flagranza di reato M.A.E., 22enne marsalese, per furto aggravato commesso in danno di un supermercato di via Salemi.

Nello specifico, nella tarda serata di venerdì 3 aprile, una pattuglia della Sezione Radiomobile in servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona ed il patrimonio, giunta in via Salemi, sorprendeva un uomo che spingeva ben 16 carrelli della spesa, appena sottratti dal rispettivo alloggiamento sito nel piazzale antistante un noto esercizio commerciale.

Alla vista dei militari, il giovane, che nella circostanza era in compagnia di un minorenne, si dava alla fuga, venendo tuttavia subito raggiunto e bloccato dai Carabinieri. Dopo la loro identificazione, i due ragazzi sono stati entrambi condotti presso gli uffici della Caserma “Silvio Mirarchi” di via Mazara dove, al termine delle formalità di rito, M.A.E. è stato tratto in arresto mente per G.N., diciassettenne marsalese, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo.

Successivamente, M.A.E. – su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Marsala – è stato rimesso in libertà in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata nei suoi confronti. La refurtiva, invece, è stata immediatamente restituita al titolare del supermercato.

Resta alta quindi l’attenzione dei Carabinieri di Marsala, soprattutto con riguardo all’attività preventiva e repressiva volta al contrasto dei reati predatori nei confronti degli esercizi commerciali che – oggi più che mai – costituiscono obiettivi sensibili. A tal proposito, dallo scorso fine settimana, i Carabinieri affiancano anche i militari del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani per il presidio dei supermercati e delle attività destinate alla vendita di beni di prima necessità.