100 uova di Pasqua ai bambini del Comune di Trapani

L’associazione di volontariato “Azione X” e la Sezione “Fidapa” di Trapani, hanno donato 100 uova di Pasqua ai bambini più bisognosi del comune di Trapani. La dott.ssa Patrizia Barbera (Presidente della Sezione Fidapa di Trapani) ricorda che la Santa Pasqua è un momento di Speranza ma anche di Festa, soprattutto per i più piccoli, inoltre, l’Uovo di Pasqua si accompagna al significato di rinascita in quanto simbolo della Vita. Il nostro è un gesto semplice – ricorda la presidente – nella speranza di portare gioia ai più piccoli. Sappiamo che tutto andrà per il meglio, e che, oltre alla speranza, queste Uova racchiudono la certezza di una Nuova Vita e di un futuro luminoso.

La presidente dell’associazione di volontariato “Azione X ”, dott.ssa Rosaria Bonfiglio evidenzia come in questi momenti la bellezza del volontariato e della sinergia viene fuori, si cerca in tutti i modi di scoprire l’essenza della Vita e dell’Essere Umano, ricco di Amore per sé e per l’Altro. Si ringrazia la Croce Rossa di Trapani per la propria disponibilità nella distribuzione, continuando senza sosta il prezioso lavoro solidale.

La Sezione Fidapa di Trapani, inoltre, ricorda la presidente Rosaria Bonfiglio, ha donato diversi buoni spesa alle famiglie più vicine alla stessa associazione “Azione x” che da anni opera per il contrasto alla povertà e alla devianza in collaborazione con l’USSM (Servizi sociale per i Minorenni della Giustizia Minorile).