Tragedia a trapani, un infarto ha stroncato un uomo di 63 anni

Leonardo Accardi, storico dipendente del servizio idrico del comune di Trapani, si trovava oggi in via Riccardo Passeneto a Trapani per rifornire d’acqua i cittadini, quando raggiunto da un infarto.

A dare l’allarme è stato un passante che lo ha visto cadere improvvisamente a terra. Purtroppo tutti i soccorsi dei sanitari della Croce Rossa si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione cittadina ed è stato diposto un accertamento dalla Procura.