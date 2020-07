I Calandra & Calandra su Rai 3 con un programma dedicato ai cantanti di musica popolare di tutt’Italia

La Dedica il nuovo programma Rai ideato e condotto da Pino Rinaldi in onda in prima serata su RAI 3 , con la regia di Fabrizio Berruti e la collaborazione di Raffaele Festa Campanile, è la trasposizione televisiva delle serenate di un tempo e delle dediche radiofoniche, il tutto rivisitato in chiave moderna.

L’obiettivo è stato quello di realizzare un viaggio musicale in 15 puntate, dal Veneto alla Sicilia, raccontando le storie di artisti non affermati a livello nazionale, ma noti e amati nel territorio di appartenenza. E soprattutto con un incredibile seguito sui social. La canzone popolare contemporanea fa da filo conduttore del programma che collega le storie degli artisti locali con le storie reali di vita quotidiana.

I Calandra & Calandra sono stati selezionati ,tramite il web, da YouTube grazie anche ai tanti video clip realizzati e che ha permesso loro di farsi notare dal grande pubblico .

Una delle puntate della “Dedica” è stata prodotta ad Alcamo e Castellammare del Golfo ” la Serenata “Nun Viu L’ura” dei Fratelli calandra fa da cornice ad una storia d’amore tutta Alcamese . Una serenata d’amore, molto particolare, un valzer lento accompagnato da un videoclip molto romantico e passionale girato a Paceco (TP) nella splendida tenuta di Villa Immacolatella , prodotto da Ottica Focus e Fortunato Fred Nicotra , regia di Baldo Messina ,protagonisti 2 grandi attori siciliani Lollo Franco e Rori Quattrocchi oltre a Alfredo Gilet e la bellissima modella Giusy Marasà ,sarà la colonna sonora di delle puntate con una vera proposta di matrimonio raccontata in tv, ma soprattutto la vita familiare e artistica dei “Calandra&Calandra”.La Dedica un viaggio nell’Italia dei cantanti, fatto di storie e di paesi dove la musica racconta la vita e i sentimenti, la puntata dei fratelli Calandra andrà in onda su RaiTre, alle 20:20 Martedì 14 Luglio.