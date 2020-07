“Soggetto giuridico” a Tranchida: trasparenza, non minacce

Riceviamo e pubblichiamo:

La scrivente associazione è un organismo istituzionalmente costituito per la tutela degli interessi dei lavoratori e cittadini occupati e non, non certamente votata ad alimentare polemiche con le istituzioni di cui ha grande stima e rispetto. In tale ottica ha voluto esercitare il diritto di accesso agli atti per vedere garantiti i propri diritti rispetto all’ agire della PA.

in applicazione del principio di trasparenza che deve contraddistinguere la PA.

Il diritto di accesso agli atti costituisce una estrinsecazione del criterio di trasparenza che, unita ai criteri di economicità ed efficacia deve reggere l’attività amministrativa, infatti la risposta dell’ATM è stata parziale in quanto non ha consentito ancora di conoscere modi, tempi e criteri attraverso i quali si sta eseguendo la sanificazione sui mezzi e locali ATM Trapani.

Ancorchè il Presidente della Regione autorizza il trasporto locale senza distanziamento sociale. La fermata di via XXX Gennaio indicata dal sindaco di Trapani è posta a tutela della trasparenza dell’azione amministrativa?

L’azione posta in essere dal sindacato è volta a garantire la rappresentanza dei lavoratori nelle singole categorie produttive, e proprio nell’esercizio della rappresentatività dei lavoratori tutela gli stessi e i cittadini attraverso la firma di accordi e intese.

Il segretario Territoriale

V. Catalano