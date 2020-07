Da uno a due. Il Trapani Calcio, reduce da otto risultati utili consecutivi, vede le sue speranze salvezza sempre piú vanificate dalle scelte extra-campo.



É stato accolto il ricorso della Procura e i granata subiranno un altro punto di penalizzazione in classifica per gli stipendi di febbraio pagati in ritardo.

La salvezza adesso é davvero difficile, ma gli uomini di Castori proveranno il tutto per tutto a partire dalla trasferta di Verona di venerdí.