Rimpatriata a 20 anni dalla maturità:la 5A del Liceo Scientifico Statale “V. Fardella di Trapani

A 20 anni dalla maturità si sono riuniti gli ex alunni della mitica 5A del Liceo Scientifico di Trapani.

Una serata che riconferma la grande coesione del gruppo e che con emozione ha ricordato i 5 anni trascorsi tra i banchi di scuola.In questi 20 anni sempre in contatto come una grande squadra!

I presenti : Andrea Barletta, Paola Damiano, Nadia Cicala, Roberto Zichichi, Fabio Figuccio, Benedetto La Russa,Salvatore Basirico’, Maria Silvana Oddo,Salvatore Marino,Andrea Bertolino,Sabrina Grimaudo, Natale Trapani, Maria Stella Candela, Samuele Raccosta, Fabrizio Virgilio, Giuseppe Giardina.