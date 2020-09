Alessandro Adragna trapanese partecipa agli Ironman a Les Sables

Gli Ironman di Les Sables hanno avuto come protagonista anche Alessandro Adragna. All’età di 28 anni, l’atleta originario di Trapani si è quindi cimentato in un’esperienza davvero unica, capace di segnare la sua carriera.

Il percorso sportivo di Alessandro è iniziato all’età di soli 14, grazie ad una forte passione per il ciclismo. Dopo due anni, vince il titolo regionale in Mountain Bike, specializzandosi in cross country e gran fondo. Col passare degli anni, scopre anche l’equitazione, la corsa e il nuoto, mentre intraprende la carriera militare e vince il concorso tra i vigili del fuoco.

Quindi, si fa strada il desiderio di provare il triathlon, in grado di unire tutte le sue passioni. Inizia sulla distanza sprint e prosegue su quella olimpica. Fin dagli inizi del suo percorso da triatleta, mostra tutte le sue qualità soprattutto in bicicletta. Ora è arrivata la consacrazione con gli Ironman di Les Sables, in Francia, dove è riuscito a giungere al 268esimo posto su circa 2000 professionisti provenienti da ogni angolo del mondo. Per completare il tragitto, ha impiegato circa 4 ore e 55 minuti.

Quando il buongiorno si vede dal mattino, si ha la curiosità di sapere come si andrà avanti. Molto contento delle sue prestazioni è il preparatore Ninni Stella, che ha seguito anche altri tre atleti siciliani. Dall’altra parte, Adragna è rimasto soddisfatto della sua esperienza, parlando di un risultato che porterà nel suo cuore. Per una giornata davvero tutta da ricordare, sotto ogni punto di vista.