LETTERA APERTA ALLE/AGLI ASPIRANTI SINDACI DELLE ISOLE EGADI

Scrivo questa lettera nella speranza che il dibattito pre elettorale assuma uno spessore diverso rispetto a quello che può essere caratteristico di un grande comune e non si perda nelle miserie degli scontri “personalistici” ma riesca ad andare oltre.

Avverto una seria preoccupazione per le Egadi: la desertificazione abitativa e l’abbandono dei luoghi da parte della popolazione indigena. Il fenomeno del calo dei residenti nati nelle Egadi è un dato costante ed in aumento. Molti i fattori che lo hanno determinato e che, a mio avviso, debbono essere messi al centro del dibattito politico non solo in sede locale.

⁃ Proprio per questo io indicherei la legge 158/2017 che è rivolta ai centri con meno di cinquemila abitanti e prevede misure di sostegno delle popolazioni residenti. La legge,approvata nel 2017 dopo 16 anni di battaglie, tuttavia non ha ancora piena attuazione perché mancano i decreti attuativi. Le premesse alla legge e le finalità “LE FINALITA’

⁃ La legge punta a favorire un sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale sostenibile dei piccoli comuni, promuovere l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza nei borghi, tutelandone il patrimonio naturale, rurale, storico culturale e architettonico. Il provvedimento, favorisce l’adozione di misure a favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico. L’insediamento nei piccoli comuni, costituisce infatti una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

⁃ La Legge si rivolge ai comuni con una popolazione residente inferiore a 5 mila abitanti, anche istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno una popolazione fino a 5 mila abitanti. Ma non basta questo per poter beneficiare dei finanziamenti: i comuni devono essere collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, oppure caratterizzati da marcata arretratezza economica. Influiscono anche il decremento della popolazione residente e le condizioni di disagio insediativo.

⁃ La legge prevede:

LEGGE n. 158/2017

L’utilizzo della legge 158/2017, già approvata, serve da stimolo all’esercizio della necessaria spinta, anche con forme decisamente plateali, all’approvazione definitiva del Disegno di legge 497 già approvato dal senato.

Parlamento Italiano – Disegno di legge S. 497 – 18ª Legislatura

Perché pongo “le leggi” come primo momento di dibattito pre elettorale? PERCHÉ LE LEGGI ASSICURANO “CERTEZZA” DEI DIRITTI CHE SONO PRESUPPOSTO PER SCONGIURARE IL RISCHIO DA ME TEMUTO: LA DESERTIFICAZIONE.

Una “rivoluzione” culturale, la cultura colta e popolare, naturalmente che faccia giustizia delle defaticanti “conquiste” del momento. Credo questo sia il primo punto del programma. L”analisi “sociologica” è il presupposto essenziale per aprire con la gente un dibattito pre elettorale basato sul rigore scientifico. Le Egadi mostrano i due volti, in questo senso, contrastanti: la ricchezza più ricca e la povertà più povera.

Il difficile compito di una amministrazione (strategie condivise) è quello di fare vivere tutto l’anno le Egadi operando scelte che coniugano il mantenimento della popolazione indigena residente con gli interessi culturali e turistici che in esse si muovono. Il rischio è, altrimenti, tornare alle “isole private” ma in assenza di imprese che guardano al territorio e alla sua gente (il ciclo agricolo e di pesca) garantito dalla tonnara e dal suo stabilimento ma al solo “profitto”.

Nel dettaglio, mi preme suggerire alcune ipotesi di programma:

⁃ Egadi Kilometro zero (Rifiuti zero (minore “importazione di prodotti inquinanti favorendo l’uso dell’acqua del sindaco, la birra alla spina, i detersivi alla spina etc. – favorire l’uso del “compostaggio domestico e di comunità – raggiungere accordi con l’azienda forestale per l’uso di biotrituratori – etc. Prodotti De.Co – (naturalmente non li sto ad elencare ma bisogna mettere a sistema anche l’uso delle tante specie vegetali presenti nel territorio ed oggetto di studi specifici) Servizi di “prossimità” – autosufficienza energetica (stimolare normative sull’autoproduzione) – autosufficienza idrica (analisi delle falde di produzione e produzione locale non inquinante.

⁃ Trasformare lo stabilimento in “Museo Nazionale delle Tonnare” (idea del Prof. Rosario Lentini) ( io auspico anche la creazione di una Fondazione che possa amministrare in modo “condiviso e scientifico” il corretto utilizzo del vasto patrimonio culturale delle Egadi.Lo statuto deve prevedere, obbligatoriamente, la “condivisione” del programma di iniziative che si vogliono sviluppare.

⁃ Direttamente riferito al precedente punto, è l’utilizzo delle leggi sul federalismo demaniale per mantenere strutture ed aree strategiche nella disponibilità comunale con la possibilità del solo “utilizzo programmato”

⁃ L’Istituzione di un Conservatorio musicale Internazionale (non conosco Egadino che non sappia suonare uno strumento musicale)

⁃ Scuola internazionale di drammatizzazione (scenografia etc.)

⁃ Master internazionali di cucina

⁃ Le iniziative e le strutture dovrebbero essere poste al servizio di esperienze congressuali di alto livello

⁃ TURISMO – le peculiari e favorevoli condizioni territoriali e climatiche sono le condizioni ideali per un turismo diversificato per stagioni, fasce di età e durata e va sviluppato in modo autonomo per quanto riguarda “i contatti” di provenienza (in particolare per il turismo c.d. “ Senior” in grado di assicurare la presenza turistica e dei “visitatori” tutto l’anno innescando il principio di restare aperti. Va sviluppato, naturalmente, uno strategico contatto con gli altri comuni e le altre istituzioni (riserve, parchi archeologici,musei,terme etc) per ideare “percorsi” ed eventi condivisi (sono personalmente resistente ad iniziative tipo distretti, Gal, Gac etc).

⁃ Sul piano amministrativo sono per sostenere il “bilancio partecipato” e la piattaforma pubblica informatica.

⁃ Mobilità sostenibile

⁃ Sicurezza, salute e benessere dei cittadini, come già detto, sono alla base dell’intero programma. Certo, per quanto mi riguarda, il programma va condiviso e “deve” necessariamente essere arricchito dalla partecipazione dei giovani per assicurare, realmente, continuità.

Aldo Marchingiglio