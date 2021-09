SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER SPEGNERE UN INCENDIO IN VIA TRAPANI

Intervento della Protezione Civile di Marsala, ieri sulla via Trapani, a supporto dei Vigili del Fuoco impegnati in un’azione di spegnimento di un incendio le cui fiamme – alimentate dallo scirocco – rischiavano di propagarsi verso le vicine abitazioni. Il Comando della Polizia Municipale ha coordinato le attività, in cui è stato pure coinvolto un gruppo di volontari, congiuntamente al Servizio idrico comunale che ha reso disponibile un’autobotte. Sono interventi di supporto ai Vigili del Fuoco che la Protezione Civile comunale, come da Istituto, attiva in particolari situazioni.

Intanto, continua il monitoraggio del territorio per prevenire situazioni di pericolo alla pubblica incolumità. Un vero e proprio censimento dei terreni incolti, i cui proprietari sono obbligati a tenere sgombri da sterpaglie per evitare appunto il rischio di incendi. Dall’emanazione della relativa Ordinanza sindacale, la Polizia Municipale ha elevato trenta sanzioni amministrative – ed altre verifiche sono in corso – ordinando altresi la conseguente bonifica dei terreni incolti. Ove ciò non fosse eseguito dai proprietari, scatterà la comunicazione di reato all’Autorità giudiziaria.