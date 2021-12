Aldo Virzì non sarà più direttore di Tvio

Da oggi non sarò più il Direttore responsabile di TVIO, una decisione che era nell’aria da qualche tempo ma che ha preso l’abbrivio negli ultimi giorni, quando ho dovuto prendere atto che tra l’editore ed il direttore non c’era più lo stesso spirito collaborativo che aveva permesso a questa testata giornalistica di differenziarsi rispetto al panorama dell’informazione. Assumere un suo ruolo.

Devo comunque ringraziare TVIO che mi ha permesso alla mia non giovane età di fare anche questa esperienza in un settore a me nuovo. Ringraziare tutti coloro che si erano avvicinati a questa testata giornalistica, che più volte ci hanno invitati a continuare. Certo ci sarà anche chi festeggerà per questa decisione, ci sperava da molto tempo. Auguri infine a chi verrà dopo di me, sicuramente farà meglio e sarà meno conflittuale.

ALDO VIRZI’