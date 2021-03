Altra vittoria per A29 Fly Volley Marsala: 3-1 contro CaffèTrinca Palermo

Porta a casa l’intera posta in palio la A29 GesanCom Fly Volley Marsala che batte, a domicilio con un secco 3-1, la formazione palermitana del CaffèTrinca Palermo nella seconda giornata di ritorno del Campionato di B2 femminile di Volley girone N/2 con i parziali 26-24 16-25 16-25 21-25. Lucio Tomasella ha schierato un inedito starting six, con la diagonale Marino/Spano’ – le bande Patti e Giannone – le centrali Titone e Guccione alternate al libero Parisi, che grazie al risultato ottenuto si garantiscono la solitaria seconda posizione in classifica con 15 punti distaccandosi ulteriormente dalle inseguitrici.

Partono bene, nel primo set le ragazze di Lucio Tomasella, che non sbagliano quasi nulla nelle prime fasi di gioco ma che consentono un recupero delle palermitane nelle successive, tanto da farsi superare e chiudere il parziale con un negativo 26-24. Nel secondo set le libellule biancoazzurre pigiano sull’accelleratore e senza sbavature chiudono il set sul punteggio di 16-25 a proprio favore. Terzo set fotocopia del secondo con il sestetto marsalese che gioca in scioltezza e che chiude il parziale con il medesimo punteggio di 16-25. Nel quarto parziale, la A29 GesanCom Fly Volley Marsala si porta subito avanti conducendo il set con autorità anche se il sestetto palermitano tenta sempre il recupero ma senza riuscirvi per l’elevato grado di concentrazione di tutto il Team lilibetano che chiude il set 21-25 ed il match 1-3.

Tabellino punti:

A29 GesanCom Fly Volley Marsala: Spanò 13, Gabriele 4, Giannone 8, Guccione 11, Patti 15, Titone 15, Parisi 1

Caffè Trinca Palermo: Palumbo 9, Gervasi 20, Vescovo 9, Campagna 12, Miceli 8