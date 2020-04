Erice, Il bando per i lavori di adeguamento sismico

Erice, Pubblicato il bando per i lavori di adeguamento sismico e interventi finalizzati alla riduzione del rischio incendi, elettrico e di folgorazione della scuola Giuseppe Mazzini di via Cesarò, per un importo complessivo a base d’asta di euro 2.107.352,24.

Il progetto esecutivo, che è firmato dall’ingegnere Sergio Amenta, prevede un intervento di riduzione della vulnerabilità sismica dell’edificio, orientato al consolidamento/rinforzo delle strutture esistenti in muratura portante, attraverso l’adozione di avanzate tecnologie di protezione sismica.

Inoltre, con il bando per i lavori di adeguamento sismico saranno riammodernati alcuni ambienti del plesso scolastico tramite la rimozione di controsoffitti, il ripristino degli intonaci esterni con dei nuovi del tipo “a cappotto”, la sostituzione degli attuali infissi con altri a taglio termico, l’esecuzione di opere provvisionali di sicurezza per l’accessibilità delle coperture, e tutte le altre opere di rifinitura e di tinteggiatura connesse. Tra le altre misure è prevista, inoltre, la messa in opera di segnalatori di allarme antincendio nei corridoi.

L’efficientamento energetico previsto contribuirà a limitare le dispersioni termiche ed al risparmio in termini economici, riducendo i costi di esercizio e manutenzione.

La durata stimata dei lavori è di un anno.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 5 maggio 2020.

“Questi lavori – commenta il Sindaco di Erice, Daniela Toscano -, vanno nella direzione dello sviluppo di infrastrutture di qualità, affidabili e sostenibili, prerogative che quest’amministrazione comunale reputa imprescindibili, così da rendere sempre più gli edifici luoghi adeguati e sicuri per gli studenti. Colgo infine l’occasione per ringraziare gli uffici comunale che anche in piena emergenza sanitaria, con il loro lavoro riescono a portare avanti i progetti programmati”.