Il Lions Club di Trapani effettua 2 donazioni alle Parrocchie

Il Lions Club di Trapani, nella difficile e grave emergenza dettata dalla diffusione del Coronavirus, dopo una prima donazione all’ASP di Trapani per il presidio Ospedaliero “S. Antonio Abate” di una somma per l’acquisto di materiale sanitario, sensibile ai bisogni primari di concittadini in stato di necessità, ha proceduto ad effettuare due ulteriori donazioni alle Parrocchie del SS.mo Salvatore di Fontanelle sud e di San Pietro per l’acquisto di alimenti e farmaci per le famiglie più disagiate delle due comunità parrocchiali.

Prosegue il nostro contributo – afferma il Presidente del Lions Club di Trapani Ing. Gaspare Reina – e la nostra vicinanza e partecipazione in soccorso delle classi meno abbienti e più in difficoltà per il procrastinarsi della grave crisi epidemiologica e per le devastanti conseguenze economiche per il tessuto sociale dell’intera comunità. Il Lions Club di Trapani, nello spirito di sussidiarietà che anima il nostro Club e rispondendo anche all’invito del Governatore distrettuale contribuirà anche alla raccolta fondi distrettuale per l’emergenza Covid19 e per la lotta alla fame.L’addetto stampa