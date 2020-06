Miceli (pd), abbandono Alitalia e’ scandaloso

Cominciano ad arrivare alle redazioni dei giornali la prese di posizione dei partiti sulla vicenda Alitalia/aeroporto di Trapani. Significativa e dura la presa di posizione dell’on.Carmelo Miceli, dirigente nazionale sicurezza del Partito Democratico:

“L’abbandono dell’aeroporto di Birgi da parte della compagnia di bandiera è scandaloso inaccettabile! Ho già depositato una interrogazione urgente per sapere quali

iniziative urgenti intenda assumere il Ministro dei Trasporti per

rimediare all’accaduto e già domattina andrò personalmente al

Ministero per avere chiarimenti immediati.

Non consentirò che la Sicilia e Trapani, è la sua conclusione, subiscano questo inaccettabile torto”.

Intanto prendo posizione i sindaci della provincia di Trapani: “ Sconcertati dalla scelta di Alitalia, ma andremo fino in fondo” e preparano una mobilitazione popolare.

A.V.