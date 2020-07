Sempre piu’ Misiliscemi

Si avvicina sempre più il traguardo del nuovo comune di Misiliscemi che si staccherà da Trapani, creando una situazione nuova. Tutta da decifrare per le sue conseguenze.

Non è servito a nulla il voto della maggioranza del consiglio comunale di Trapani che nelle scorse settimane aveva tentato di bloccare l’iter con una strategia che si sapeva sarebbe stata bocciata in partenza: affidare il tutto ad un nuovo referendum. Non è servito a nulla neanche l’appello dell’assessore al comune di Trapani Fabio Bongiovanni che, anche nella qualità di segretario provinciale dell’Udc, aveva invitato i “suoi” deputati a votare contro. Nessuno lo ha ascoltato. Oggi il centro destra in sede di riunione della Commissione Affari Costituzionali in maniera compatta ha votato a favore della nascita del nuovo comune: sei i voti a favore, mentre gli unici due voti contrari sono arrivati dal PD. Si sono astenuti i due rappresentanti di cinque stelle.

Esprime tutta la sua soddisfazione Salvatore Tallarita, presidente dell’associazione Misiliscemi: “Un ulteriore passaggio verso un percorso sancito dalla costituzione e che viene rispettato coerentemente”.

E’ ancora troppo presto per un esame di tutta la situazione, a cominciare dall’incredibile superficialità con la quale i tanti candidati al consiglio comunale e gli stessi futuri amministratori, candidato Sindaco incluso, hanno affrontato quel referendum, quello giuridicamente valido, che ha innescato l’iter per la nascita del nuovo comune. Volevano tutti ingraziarsi i voti degli abitati delle frazioni senza pensare alle conseguenze.

Aldo Virzì