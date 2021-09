Paceco premia le Eccellenze del territorio. Il 12 settembre in piazza Vittorio Emanuele si terrà il ‘Premio 91027’

Il Premio dedicato alle “Eccellenze” che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, culturale, imprenditoriale e associativa hanno contribuito in maniera significativa, a portare in auge il nome di una città, approda a Paceco.

Dopo la bellissima esperienza di Marsala e Favignana, infatti, dove questo format ha avuto negli anni ampi consensi e un notevole successo, l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta, ha dato vita al ‘Premio 91027’. Di origini pacecote, Filippo Peralta, ha accolto con vivo interesse l’idea maturata in seguito all’incontro con il sindaco, avvocato Giuseppe Scarcella, e con il presidente della Pro Loco Paceco, Francesco Craparotta, di inserire nel cartellone degli eventi estivi l’iniziativa culturale, che concluderà gli eventi dell’estate pacecota.

La manifestazione si svolgerà domenica 12 settembre alle ore 21.30 in piazza Vittorio Emanuele.

Nel corso della serata, condotta da Jana Cardinale e Ninny Bornice, protagonisti sul palco saranno donne e uomini del territorio che si sono distinti in ambito sociale, imprenditoriale, culturale e sportivo, e non mancheranno racconti legati alla città e proiezioni di video; in modo particolare Filippo Peralta ha voluto creare un momento legato alla storia della Pallacanestro Paceco, che negli anni ‘80 e ‘90 ha lasciato un segnale forte nel territorio, grazie allo spirito sportivo e al senso di aggregazione vissuto da molti giovani del tempo. Per l’occasione il giornalista Fabio Tartamella, che assieme al collega Andrea Castellano ha scritto il libro dal titolo “Una città tra due canestri”, condurrà un talk dal titolo “80 voglia di Pallacanestro”, che vedrà sul palco vecchie glorie della Pallacanestro Paceco, chiamate a raccontare aneddoti e storie di quegli anni gloriosi. “E’ un onore e un’emozione per me tornare nella mia città per la prima edizione di questo Premio – dice Filippo Peralta – . Ringrazio l’Amministrazione Comuale e la Pro Loco per la sinergia con cui si è dato vita all’iniziativa”.

Il ‘Premio 91027’ è organizzato dall’Associazione culturale Ciuri ed è inserito negli eventi estivi curati dalla Pro Loco di Paceco con il patrocinio del Comune.