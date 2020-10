Quasi ultimati i lavori dell’impianto sportivo di Misericordia

Si stanno completando i lavori dell’impianto sportivo di Misericordia, il progetto finanziato nell’ambito del “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) potrà finalmente essere completato. “A breve, potremmo consegnare un centro sportivo di eccellenza ai nostri cittadini. Un progetto per il quale abbiamo sempre lavorato intensamente convinti che la nostra comunità meriti un luogo che possa soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi. dichiara il sindaco di Valderice Francesco Stabile che continua dicendo – ” A breve verrà restituito alla fruizione dei cittadini un polo sportivo di alta qualità, che permette di valorizzare, al contempo, un’intera area del nostro territorio comunale.

Adesso, che siamo a pochi passi dal compimento dell’opera, c’è l’orgoglio di una squadra di lavoro che si è impegnata senza sosta per la realizzazione di questi importanti lavori di riqualificazione. La nuova area sportiva di Misericordia permetterà ai giovani, e ai meno giovani, di usufruire di uno spazio che difficilmente si può trovare nell’hinterland trapanese, per via anche della posizione naturalistica, incastonata ai piedi del parco Urbano di Misericordia.Stiamo raggiungendo risultati importanti e vantaggiosi per un intero paese!”