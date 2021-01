Trapani, Rocambolesco incidente in via Marino Torre

Un Incidente stradale è avvenuto attorno le 14:00 di oggi tra due auto nell’incrocio tra via Antonino Scontrino e via Marino Torre.

Secondo quanto appreso un ragazzo alla guida di una Lancia Ypsilon che veniva da Via Antonio scontrino non avrebbe rispettato il segnale di dare precedenza e sia andato ad impattare con una Citroën C4 Picasso che sopraggiungeva da via Marino Torre.

Lo scontro è stato violento, la lancia Ypsilon a seguito dell’impatto ha terminato la propria corsa contro un albero di P.zza Vittorio spezzandolo.

Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e successivamente trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per ulteriori accertamenti.

Sul luogo la polizia Municipale per i rilievi e stabilire la dinamica dei fatti