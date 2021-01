Tezenis Verona VS 2B Control Trapani: il pregara

Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani ( AGSM Forum, ore 12.00 ) contro la Tezenis Verona.

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Tommy Pianegonda, Luciano Tartamella, Emmanuel Adeola, Hugo Erkmaa, Gabriele Spizzichini, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett, Vlade Piarchak.

Arbitri: CAFORIO ANGELO di BRINDISI (BR), GAGNO GABRIELE di SPRESIANO (TV), PATTI SIMONE di MONTESILVANO (PE)

Questo il commento di Tommy Pianegonda in vista del match di domenica: “Ovviamente non siamo contenti di come stia andando il campionato e la fortuna di certo non ci ha aiutati. Noi giovani abbiamo la responsabilità di farci trovare sempre pronti a maggior ragione in un periodo come questo in cui abbiamo subito tanti infortuni. Il coach mi ha sempre dato fiducia e adesso è il momento di ripagarlo”.

Note:

Assente il capitano Andrea Renzi per una distorsione alla caviglia destra.

per una distorsione alla caviglia destra. Assente Curtis Nwohuocha a causa di una lesione di III grado sulla fascia plantare del piede destro.

Media: Diretta streaming su LNP TV. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP.