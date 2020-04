Trapani, Lite tra vicini sparatoria nel Rione Palma

Trapani, Una lite tra vicini per futili motivi finisce in sparatoria: è successo questo pomeriggio 9 aprile 2020 a Trapani in via Pietro Mascagni nel rione Palma,

La lite avvenuta tra 2 uomini, che dapprima si sono offesi, finchè un uomo si è reso protagonista, prima uscendo un’arma e sparando alcuni colpi, per fortuna non è riuscito a ferire nessuno, in quanto la sua pistola era una “scacciacani”che sono delle riproduzioni di armi da fuoco che però però sparano a salve, e poi provando a investire il suo “rivale” con l’auto.

Il suo rivale è però riuscito a scappare e raggiungere Stazione dei Carabinieri di Borgo Annunziata, nella quale ha trovato aiuto.

L’aggressore è stato arrestato.

Testimoni riferiscono di avere sentito più spari: e diversi sono i video che girano nel web, di certo non sono scese alle quali si assiste tutti i giorni, anche se la pistola era a salve