“Nessuno si salva da solo” Nasce a Trapani MemoFund

Nasce MemoFund una piattaforma digitale per far incontrare in modo assolutamente gratuito chi vuole donare e chi ha bisogno di ricevere

Imprenditori e professionisti del trapanese lanciano una proposta comunitaria, di condivisione, per vincere la drammatica crisi di queste settimane

Dall’idea di un gruppo di imprenditori e professionisti trapanesi è nata MemoFund una piattaforma digitale di servizio realizzata in questi giorni di sospensione dalle normali attività lavorative, per mettere in relazione enti e persone impegnate nella solidarietà concreta e i suoi potenziali fruitori.

La piattaforma metterà in rete, per rendere immediatamente accessibili, elenchi di aziende, associazioni, enti e persone che sono disponibili a mettere a disposizione denaro, beni, ma anche consulenza professionale in maniera assolutamente gratuita nell’ottica della reciprocità.

“in questi giorni che siamo costretti a casa, insieme ad un gruppo di amici abbiamo pensato che tanti vogliono donare qualcosa a chi ne ha bisogno : tempo, beni di prima necessità , soldi ma non sanno a chi e come donare allora è nato MEMOFUND. Chiunque può iscriversi e segnalare associazioni che lavorano sul territorio o necessità proprie o di conoscenti .C’è chi donerà soldi, altri dotazioni di forniture sanitarie o alimentari ma nella nostra rete ci sono anche diversi professionisti: bancari, avvocati, commercialisti, pronti ad offrire la propria competenza gratuita per venire incontro alle necessità di chi si trova a dover ottemperare le pratiche necessarie alla sopravvivenza della propria impresa artigiana o commerciale – spiegano i fondatori del progetto.

Tutto è dono nella nostra idea comunitaria di economia solidale: anche la richiesta di chi in questo momento è nel bisogno e mette in rete la sua necessità. Nella piattaforma ci sarà anche una sezione ‘dona la tua difficoltà’ in cui in modo anonimo è possibile segnalare la propria necessità. Oggi più che mai dobbiamo mettere in moto un’economia che fa vivere perchè condivide. Mettiamo in comune tutto quello che abbiamo: risorse o difficoltà perché come ha detto papa Francesco, in questo tempo inedito e drammatico, ‘nessuno si salva da solo’.

Singoli, enti ed associazioni potranno iscriversi nella piattaforma per donare e/o ricevere attraverso la pagina Facebook MemoFund o attraverso il sito

https://www.memofund.com/

Attiva il tuo nobile cuore:

Dona generi alimentari

Dona beni di prima necessità

Dona somme di denaro

Dona il tuo tempo e la tua competenza

Metti in comune la tua esigenza, la tua difficoltà

Nessuno di salva da solo

I PROMOTORI MEMOFUND, Giuseppe BENTIVEGNA, Gianleandro CATANIA, Vincenzo COSTA,Calogero FIORE, Salvatore GALLUFFO, Giuseppe VULTAGGIO