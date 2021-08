SAN VITO LO CAPO: STRANIERO DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno deferito in stato di libertà un gambiano classe 84, J.F. per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante i servizi messi in atto nel fine settimana i Carabinieri hanno sottoposto a controllo l’uomo mentre percorreva guardingo il lungomare trovandolo in possesso di una dose di marijuana di circa 1 grammo. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriori 10 grammi della medesima sostanza già suddivisi in dosi motivo per il quale scattava nei suoi confronti una denuncia.

Tutta la sostanza rinvenuta veniva posta sotto sequestro in attesa di essere distrutta.

Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio, in attesa dell’imminente arrivo delle festività di ferragosto, nel periodo di maggior affluenza di turisti.