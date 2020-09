COME AFFRONTARE L’INVERNO IN SICUREZZA

I nostri inverni sono spesso molto rigidi, con temperature che vanno sotto lo zero, strade innevate o ghiacciate, pioggia.

Per questo è importante per guidare in modo sicuro seguire alcune regole base tra cui equipaggiare al meglio l’auto.

La dotazione fondamentale irrinunciabile è montare un treno di gomme idoneo.

I pneumatici da neve sono decisamente consigliabili rispetto alle tradizionali catene.

Non necessitano di essere montati e smontati come le catene, si montano a inizio stagione e si tolgono alla fine.

Questo tipo di gomma ha caratteristiche particolari per garantire le migliori performances anche nelle condizioni meteo peggiori.

La mescola è più morbida e ricca di silice per avere una migliore aderenza al fondo stradale e il disegno del battistrada è ricco di lamelle che si “aggrappano” a ghiaccio e neve migliorando ulteriormente la stabilità dell’auto.

Oggi molti automobilisti scelgono di acquistare pneumatici online, una modalità comoda e veloce che consente di avere a disposizione in pochi minuti un’offerta amplissima tra cui scegliere.

Un’altra dotazione importante è rappresentata dalle spazzole tergicristallo antighiaccio. Sono dotate di micro elementi che si riscaldano sciogliendo neve e ghiaccio per una visibilità migliore e immediata.

Anche gli specchietti laterali riscaldati vengono in aiuto, soprattutto quando è alto il livello di umidità. Si possono programmare automaticamente quando si arriva a una certa temperatura impostata.

Molte auto sono dotate inoltre di ESP ovvero di Controllo Elettronico di Stabilità.

E’ un sistema che rileva quando alcune ruote girano più velocemente di altre, prevenendo in questo modo lo slittamento.

Vi consigliamo inoltre alcune piccole strategie per rendere ancora più sicura la vostra guida in inverno.

La prima è fare un uso moderato dell’acceleratore soprattutto in presenza di pioggia o con asfalto viscoso. Dosare bene cambio e acceleratore.

La seconda ma non meno importante è mantenere la corretta distanza di sicurezza dal mezzo davanti a voi. D’inverno sarebbe anzi opportuno mantenere una distanza maggiore in modo da garantire un spazio di frenata più ampio e rendere la guida ancora più sicura.

A concludere, occhio sempre alla velocità!