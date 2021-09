Video| L’ 11 settembre va in scena “La quinta Stagione” uno spettacolo di danza della compagnia Mono

Il Giorno 11 settembre alle 21, in cartellone per la 73 stagione del Luglio Musicale Trapanese, presso il teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani, la compagnia MoNo Dance Company porterà in scena “La quinta Stagione”, spettacolo di danza contemporanea in due atti.

Coreografato e diretto da Monica Montanti e Damiano Artale, Lo spettacolo esplora il complesso mondo della donna: la quotidianità, le emozioni, le problematiche della condizione femminile sono rappresentate nel rapido susseguirsi delle stagioni. La giovinezza e la spensierata euforia che la definisce come una primavera. La scoperta dell’amore, caldo e vibrante come l’estate. L’autunno e le sue malinconie, metafora della difficoltà di vivere e della violenza fin troppo spesso subita. Tutto conduce infine alla maturità e alla consapevolezza, che l’inverno della vita porta, ma anche al desiderare un nuovo intenso momento, una quinta stagione dove si può ancora rinascere e l’esistenza vissuta essere finalmente riscattata.

Cinque danzatori, Damiano Artale, già ballerino solista del Ballet du Rhin, Ballet du Grand Théâtre Geneve e della compagnia Aterballetto,

Giorgia Bevilacqua, Asja Marabotti, Monica Noto e Lucrezia Silvestri, danzeranno sulle musiche di Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli, portando in scena il racconto con grande emotività.

La danza più delle parole riuscirà a parlarci di vita vera

I biglietti sono già disponibili on Line o al botteghino presso la Villa Margherita .

