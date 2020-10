Disservizio trasporto marittimo con Nave linea Trapani Marettimo e viceversa.

La nave “Caronte” (Ngi spa) in servizio alle Egadi – solitamente adibita al trasporto mezzi speciali (bombole gas , carburante, nettezza urbano ecc) e/o mezzi commerciali e materiale edile – per adesso è in servizi di linea ordinaria in sostituzione della nave “Simone Martini” (Caronte & tourist isole minori spa), in avaria da qualche giorno.

– A farlo presente L’Assessore designato Vito Vaccaro che continua dicendo –

La Caronte è da oggi , e non si sa fino a quando, l’unica nave che serve una volta al giorno la più lontana delle Egadi. È risaputo che in condizioni di lieve peggioramento meteomarino la Caronte diventa inadeguata alla navigazione per Marettimo. Oltretutto la suddetta nave ha un servizio accoglienza per disabili poco attrezzato (per non dire pessimo) e proprio in data odierna una famiglia con un disabile non è potuta partire per Trapani a causa di questa grave ed intollerabile carenza. In ragione di quanto appena detto si ritiene indispensabile sostituire immediatamente la nave , come per altro previsto nella convenzione, con un’altra di eguali caratteristiche come potrebbe essere la nave Sibilla.

Pertanto si chiede di ripristinare adeguatamente la rotta per Marettimo con partenza da Trapani alle 9:50 e rientro alle 12:55 e lasciare il Caronte solamente per l’unica corsa settimanale invernale, il martedì, con partenza alle 6:30 del mattino (in estate sono due corse) .