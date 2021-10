Riunione in prefettura per la realizzazione di strutture per l’accoglienza dei lavoratori stagionali

Si è tenuta ieri presso la sede della Prefettura, una riunione presieduta dal Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Prefetto Michele di Bari, insieme al Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, convocata al fine di definire ulteriormente le soluzioni operative, già individuate, volte ad offrire accoglienza ai lavoratori stagionali sul territorio dei Comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano, in occasione della stagione della campagna olivicola già in corso.

All’incontro hanno preso parte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, i Sindaci dei Comuni interessati, i vertici delle Forze dell’Ordine provinciali, dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, dell’Asp di Trapani, della C.R.I., del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Capo Dipartimento ha confermato l’attenzione del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a sostenere ed accelerare le iniziative già in campo, utili a superare la problematica oggetto dell’incontro, garantendo, al riguardo, la disponibilità anche di un contributo straordinario da destinare al finanziamento delle progettualità già avviate dai Comuni interessati.

Pertanto, è stata richiamata l’attenzione dei Sindaci e dei rappresentanti di tutte le istituzioni e gli enti coinvolti, al fine di porre in essere ogni utile azione sinergica necessaria a garantire il tempestivo impiego delle risorse destinate a tal fine, realizzando i progetti in itinere, ed impedire così il protrarsi di condizioni di degrado negli insediamenti abusivi di lavoratori stagionali immigrati e le situazioni di grave pericolo che ne derivano.

Tutti i rappresentanti degli enti istituzionalmente coinvolti hanno rinnovato la propria disponibilità e collaborazione per assicurare l’accoglienza dei lavoratori stagionali in condizioni di sicurezza anche sotto il profilo igienico sanitario.

A tal fine – nelle more della realizzazione degli insediamenti, già condivisi dal Ministero dell’Interno sulla base dei progetti sottoposti all’attenzione – sono in procinto di essere installati nelle aree interessate dalla campagna olivicola i moduli abitativi forniti da UNHCR, che consentiranno di approntare un sicuro riparo ai lavoratori che attualmente si trovano sul territorio di Campobello di Mazara e Castelvetrano.