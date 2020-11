Arrestati 10 extracomunitari per il reato di reingresso illegale su territorio Nazionale

Sono oltre 10 gli arresti di extracomunitari, solo nel mese di novembre, eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani per il reato di reingresso illegale su territorio Nazionale.

Si tratta di soggetti, tutti sbarcati clandestinamente sull’isola di Pantelleria in varie giornate del mese in corso, che giunti presso il centro per i rimpatri di Contrada Milo sono risultati, al termine dei previsti accertamenti, destinatari di decreti di espulsione e di respingimento con accompagnamento alla frontiera.