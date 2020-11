TrapanInSalute – Screening in città

Screening avanti tutta, in modalità drive in, ieri a piazzale Ilio, con approntamento straordinario dell’illuminazione a mezzo gruppo di continuità ad opera del Comune / servizio Protezione Civile. Tamponi eseguiti – dall’equipe medico sanitaria, formata da 21 persone tra medici ed infermieri, guidata dal dr Mario Minore dell’ASP di Trapani – n. 1993 di cui 34 positivi. In campo ed a supporto delle operazioni di viabilità ed assistenza oltre 25 unità tra Vigili Urbani, personale comunale di Protezione Civile e Volontari.

Per il coordinamento e l’approntamento sul campo di decisioni operative gli Assessori Abbruscato, La Porta, Safina e Romano. “Insieme il ringraziamento e la soddisfazione per il sinergico sforzo Comune Asp – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida, stanchezza a parte, siamo pronti però a continuare con determinazione verso diversi nuovi appuntamenti strategici, anche per non appesantire il fragile sistema infrastrutturale sanitario, continua il Sindaco. Proporremo pertanto adesso screening nei mercati , quartieri e frazioni.

Dobbiamo avvicinarci alle persone, ai luoghi d’interesse ed alle loro abitazioni per superare diffidenza ed apatia, anche nei controlli sanitari che, ricordiamo, sono importantissimi per prevenire, isolare e contenere la diffusione del virus. Nessuno è immune – conclude Tranchida – ed a tutti si chiede di essere medici di se stessi per mantenere in salute la nostra comunità. Un pensiero intanto anche per le famiglie trapanesi che piangono i loro morti a causa del virus“.