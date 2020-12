Assostampa: a Pantelleria non arrivano piu’ giornali, il servizio sospeso dal distributore

“Non è concepibile che da ieri non sia più possibile acquistare un quotidiano cartaceo a Pantelleria. Infatti dopo la sospensione da fine novembre delle consegne dei giornali sull’isola, anche per gli ultimi due, Giornale di Sicilia e Repubblica, il distributore ha cessato le consegne all’unica edicola presente”.

Lo denuncia il segretario provinciale di Trapani dell’Assostampa Vito Orlando.

“Credo che l’informazione, anche plurale, sia un diritto di tutti i cittadini italiani, da Bolzano fino a Pantelleria, e per gli abitanti dell’isola, già in una situazione di marginalità geografica, ancor di più. Da contatti informali – aggiunge Orlando – abbiamo appreso che la DAT, la compagnia aerea che gestisce il servizio di continuità territoriale, sarebbe disponibile a imbarcare gratuitamente sull’aereo una mazzetta di quotidiani per rifornire l’isola. Mi appello all’amministrazione locale che possa fare da tramite con il distributore, così che la popolazione pantesca possa tornare ad avere questo servizio di democrazia e di libertà”.