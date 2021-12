XXIV Costa Gaia: formula e categorie

L’incertezza sull’andamento della pandemia e la difficoltà di reperire campi da un lato e l’aumento delle richieste di partecipazione dall’altro, hanno spinto la segreteria del ‘Trofeo Costa Gaia’ a modificare sia la formula che il numero delle squadre partecipanti. Saranno sempre sei le categorie che daranno vita alla trentaquattresima edizione del torneo di calcio giovanile. Quelle dei più piccoli, in campo fra Natale e Capodanno, con concentramenti a 16 squadre. Stesso numero di squadre anche per la categoria ‘giovanissimi 2008’.

La categoria ‘regina’ del torneo, quella che andrà in campo dal 3 al 6 gennaio, gli ‘esordienti’, vedrà invece ai nastri di partenza 24 formazioni. Abbandonata la formula con gironi all’italiana e poi con le successive poule, il comitato organizzatore ha deciso di ripetere la collaudata formula dei mini-gironi e le seguenti fasi a eliminazione diretta. In pratica si cercherà in tutte le maniere di snellire il programma e di alleggerire al massimo i rischi di assembramento.

Il “Trofeo Costa Gaia – Conad Cup” si farà ed è proprio questa la certezza più bella. Una ripartenza senza esagerate accelerazioni ma importante per dare un segnale a tutto il mondo dello sport. Il torneo, d’altro canto, rappresenta per Alcamo e per l’hinterland la manifestazione sportiva più longeva e certamente maggiormente nota nel resto d’Italia e anche all’estero.