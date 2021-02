SiciliAmbiente Film Festival la 13^ edizione si svolgerà dal 18 al 24 luglio a San Vito Lo Capo

SiciliAmbiente film festival, da sempre importante punto di riferimento per il cinema legato alle tematiche ambientali del pianeta e ai diritti umani, annuncia le date della 13^ edizione che si svolgerà dal 18 al 24 luglio a San Vito Lo Capo. L’edizione 2020, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è svolto in presenza e auspica che ciò possa accadere anche per l’edizione 2021. Il festival, diretto da Antonio Bellia, con la direzione organizzativa di Sheila Melosu, annovera 4 sezioni competitive: un Concorso internazionale documentari; un Concorso internazionale lungometraggi di finzione, un Concorso internazionale cortometraggi (di finzione e documentari) e un Concorso internazionale dedicato all’animazione. Oltre ai premi in denaro di ogni sezione competitiva offerti da Arpa Sicilia saranno assegnati il Premio AAMOD, il Premio “Diritti Umani” conferito da Amnesty International Italia e il Premio “Ambiente” conferito da Greenpeace Italia.

Possono partecipare al concorso film a tema: ambiente, antropologia, diritti umani, biodiversità, guerra, integrazione, diritti civili, sviluppo sostenibile e rapporto uomo ambiente.

Per iscriversi alla selezione delle varie sezioni competitive c’è tempo fino al 30 aprile 2021. Fino al 15 Marzo 2021 saranno attive le tariffe Earlybird, mentre dal 16 Marzo al 30 Aprile saranno attive le tariffe regolari. È possibile iscriversi online all’url www.festivalsiciliambiente.it/iscrizioni o cliccando nella sezione FESTIVAL del sito www.festivalsiciliambiente.it.

Possono partecipare alla selezione film di qualsiasi nazionalità e della durata superiore ai 30 minuti per i documentari, della durata superiore ai 70 minuti per i lungometraggi di fiction, della durata inferiore ai 31 minuti per i cortometraggi e le animazioni, completati dopo il 1 gennaio 2019. Consultando il bando sono numerosi i premi a cui si concorre per le varie sezioni.

SiciliAmbiente Film Festival nel 2020 è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e dal MiBACT. È promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, da Demetra Produzioni e Associazione culturale Cantiere 7, con la collaborazione di ARPA Sicilia, Amnesty International Italia, Greenpeace Italia e AAMOD.