L’Ass. Unione Madre Pietà dei Massari dona materiale sanitario all’Ospedale di Trapani

L’Associazione Unione Madre Pietà dei Massari ha donato al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio di Trapani ed al personale medico-sanitario che vi opera, una piccola simbolica donazione di materiale sanitario, con l’augurio sincero che possa essere d’aiuto nella lotta quotidiana a questo terribile mostro invisibile che sta tentando di divorare il nostro mondo.

“Le risorse investite per l’acquisto di suddetto materiale provengono da fonti interne alla medesima Associazione e dai contributi dei cittadini devoti e sensibili che da sempre la sostengono – a cui vanno i nostri ringraziamenti per la vicinanza e la pronta comprensione -Queste le parole deI Capo Console dell’associazione Unione Madre Pietà dei Massari ,Salvatore Lombardo che continua dicendo –

Siamo stati mossi a tale gesto per il naturale desiderio di dimostrarci vicini ai concittadini che si battono ogni giorno per salvare la vita altrui, per la voglia di poter fare la nostra piccola parte donando loro qualcosa che potrebbe aiutarli a salvare la propria vita e per lanciare un messaggio per noi emblematico: in momenti drammatici come quello che stiamo vivendo, è fondamentale unirci tutti ed agire per il bene comune, perché soltanto uniti si può andare avanti.

E così è nella preghiera. Pensate al potenziale della preghiera di una persona…e adesso immaginate il potere di una preghiera comunitaria, di un numero indefinito di persone.

Ecco ciò che dobbiamo fare: unirci e continuare a pregare insieme.

Che la nostra Madre Pietà dei Massari illumini il nostro ed il cammino di tutta la Città di Trapani”