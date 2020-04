Europeade, Avviso pubblico per la progettazione grafica del logo

L’Amministrazione comunale di TRAPANI, in occasione dell’evento EUROPEADE che si svolgerà nella città di Trapani dal 14 al 18 Luglio 2021, intende acquisire le proposte progettuali concernenti l’ideazione e la progettazione grafica di un logo identificativo da utilizzare quale simbolo distintivo dell’evento Europeade 2021

Per il raggiungimento di tale finalità è stato indetto un apposito avviso pubblico

L’avviso è finalizzato alla ideazione, progettazione e realizzazione di un logo identificativo che potrà essere utilizzato per contraddistinguere tutta il materiale pubblicitario, cartaceo e digitale, per la promozione dell’evento “Europeade 2021”, al fine di sviluppare una linea grafica coordinata che dovrà contrassegnare tutta la comunicazione legata alle esigenze della manifestazione. Il logo costituirà l’immagine guida dell’evento, sarà inserito in tutti i materiali di comunicazione e dovrà esprimere e sintetizzare i valori dell’iniziativa.

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti, grafici, designer, architetti, laureati/diplomati presso scuole di formazione post-diploma o di livello universitario di belle arti, grafica, design o comunicazione pubblica di Trapani e provincia.

Il logo Europeade 2021 dovrà identificare la città di Trapani e la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo. Dovrà contenere un payoff , cioè una frase breve (in lingua inglese), posizionata sotto al logo di Europeade 2021, che ne espliciti l’identità rendendo riconoscibile il brand in qualsiasi circostanza.

La proposta potrà pervenire non oltre il giorno 20/04/2020, alle ore 10.00“Con questo atto – dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida – abbiamo rispettato sia la tempistica sia gli accordi sottoscritti il 25 novembre 2019 con il Comitato Internazionale di Europeade. Auspico che l’iniziativa, nell’estate 2021, possa realizzarsi per non vanificare gli sforzi finora profusi per la promozione della destinazione Trapani Western Sicily”.L’avviso con tutti i dettagli e la domanda di partecipazione è scaricabile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Trapani