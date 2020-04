Trapani, L’appuntamento è per oggi 10 aprile alle ore 14.15, Il Flashmob della “Gente” dei misteri.

La gente dei Misteri, si riunirà idealmente tutta, ed ognuno dai propri balconi, dopo che ogni Capoconsole avrà dato due lunghi colpi di ciaccola, diffonderà le note della marcia funebre MADRE DOLCISSIMA, quale estrema invocazione della Madonna, perché col suo manto ci protegga da ogni avversità. Chiunque intenderà prendervi parte, dunque, potrà pubblicare sulla propria pagina Fb la diretta streaming, così da consentire a chi non potrà partecipare, di assistere, comunque, al flashmob che dovrà essere invasivo e forte tanto quanto l’attuale nostro acerrimo nemico, per metterlo al bando almeno per qualche minuto.

In un momento di così grande sgomento, i Consoli tutti, intendono mostrare il loro forte sentimento di unione e di passione che li lega. Con grande spirito di riconoscenza nei confronti di tutti quelli che stanno lottando in prima linea in questi giorni e nel ricordo delle vittime di questo tragico momento storico.

Non perdere l’appuntamento.