CIRCOLAVA CON LA MASCHERINA SULLA TARGA DELLO SCOOTER: DENUNCIATO

Nel corso del fine settimana appena concluso, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno deferito in stato di libertà 2 persone.

In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto e repressione dei reati contro la criminalità diffusa, hanno sottoposto a controllo un minorenne trapanese di 17 anni, il quale si trovava a bordo del proprio ciclomotore di cui aveva occultato la targa con una mascherina chirurgica. Per questo motivo il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Anche un ventenne trapanese, gravato da precedenti di polizia, è stato deferito in stato di libertà poiché sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di patente in condizione di recidiva nel biennio.

Nello stesso contesto operativo, una persona è stata sanzionata amministrativamente per inosservanza delle misure urgenti per il contenimento della pandemia da Covid 19.