SICILIA: MICELI (PD) MUSUMECI NON LASCI EGADI SENZA FIRMA SU CONVENZIONE STAZIONE VIGILI DEL FUOCO

“Spero che prima di finire il suo tour delle Egadi, Musumeci non dimentichi di firmare la convenzione economica che manca per la creazione del presidio fisso dei Vigili del Fuoco su Favignana.

La stagione turistica è già iniziata e, dopo i mezzi e gli uomini messi a disposizione dal Viminale più di un mese fa, il Presidente della Regione non ha una sola ragione per continuare a ritardare la firma su un documento dal quale dipende la sicurezza dei turisti e dei residenti dell’arcipelago.

Per puntare sul turismo non servono opere faraoniche. A volte bastano solo piccoli gesti come una firma per fare diventare posti bellissimi anche sicuri e accoglienti”.

