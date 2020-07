Oggi i funerali di Sebastiano Marrone

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi 10/07/2020 alle 15:30 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di via Cosenza (Casa Santa Erice) si svolgerà il funerale di Sebastiano Marrone un uomo che da sempre ha portato del bene all’interno della comunità trapanese e lo ha fatto senza mai chiedere nulla in cambio.

La sua era una forma di amore verso il creato e le creature senza vanto o desiderio di gloria. Bastianino – così si faceva chiamare – era un infermiere professionale dell’ospedale psichiatrico ormai da diversi anni in pensione, ma non ha mai smesso di occuparsi sia dei malati mentali che delle persone bisognose di cure anche dopo i suoi lunghi anni di lavoro perché per lui ‘prendersi cura’ degli uomini, ma non solo anche degli animali e delle piante era tutta la sua vita.

Sin da giovanissimo era un appassionato di fotografia e con la sua reflex ha immortalato, soprattutto negli ultimi anni, molti giocatori della pallavolo trapanese e marsalese e in questo campo è ricordato con molto affetto. Sebastiano Marrone è stato un benefattore della città di Trapani per la sua grande umanità e umiltà e tutti noi che lo abbiamo conosciuto dobbiamo fare in modo che il suo ricordo sia da esempio perché questa società ha tanto bisogno di persone che amano gli altri e che provano compassione per il prossimo senza se e senza ma, proprio come ci ha insegnato lui.