Il Trapani é vivo, 1-1 a Verona

Il Trapani colleziona il nono risultato utile consecutivo, ma non recupera punti dalla zona playout distante 4 punti.

I granata di Castori continuano nell’ottimo momento di forma e dominano per larghi tratti al “Bentegodi”. I padroni di casa passano su un calcio di rigore cercato e ottenuto con scaltrezza da Semper, Minelli cade nella trappola e concede il penalty. Carnesecchi respinge il tiro di Giaccherini ma sulla ribattuta non può far nulla.

La manovra granata é fluida e nel secondo tempo, con gli inserimenti di Odjer, Scaglia e Piszczek e il passaggio al 4-4-2 arriva il pareggio. Pettinari stoppa e serve l’attaccante polacco che d’esterno sigla il pareggio. Gli ultimi minuti non bastano ai granata per ottenere i tre punti.

Amaro in bocca per quanto costruito. La squadra di Castori si conferma una delle migliori in Serie B in questo momento e cerca ancora la disperata salvezza. Il mirino adesso é sulla Juve Stabia quartultima.

*foto di proprietà del Trapani Calcio