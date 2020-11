C.S. Erice, Anziano si accascia al suolo e muore

Gli operatori del 118 ci hanno provato: per diversi minuti, in mezzo alla strada, gli hanno praticato il massaggio cardiaco, è intervenuta anche la rianimazione del 118, ma i sanitari nono sono riusciti a salvare la vita all’anziano che, all’improvviso, si era accasciato al suolo in via Gorizia a Casa Santa Erice.

Pare che a chiamare i soccorsi siano stati alcuni passanti, e nonostante il tempestivo soccorso degli operatori non è stato possibile scongiurare la tragedia. Sul posto anche la polizia per le indagini di rito anche se, per la dinamica dei fatti, e per la ricostruzione che è stata fatta della vicenda non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti di un decesso per cause naturali.