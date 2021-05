CONTROLLI A TAPPETO A SALEMI E MAZARA 2: 1 ARRESTO E 7 DENUNCE

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio in Salemi e Mazara 2. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato una persona per i reati di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, deferito ulteriori 7persone, a vario titolo, per i reati di furto di energia elettrica ericettazione e segnalato alla Prefettura 3 assuntori di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato A.F., 38enne con precedenti di polizia. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, ha aggredito i militari presenti che, nella circostanza, hanno riportato lesioni. A seguito della convalida dell’arresto, il 38enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nello stesso contesto operativo, quattro persone sono state raggiunte da una denuncia per ricettazione, si tratta di tre uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 40 anni, tutti gravati da precedenti di polizia specifici. Le denunce nei confronti di quest’ultimi, sono scattate a seguito del rinvenimento di merce provento di furto nel corso delle perquisizioni eseguite dai militari operanti in riscontro a pregressa attività d’indagine finalizzata al contrasto dei reati predatori.

Inoltre, gli accertamenti eseguiti con personale tecnico della società Enel, hanno rivelato la presenza di tre allacci abusivi diretti alla rete elettrica nazionale, in altrettante abitazioni,successivamente messi in sicurezza dai tecnici preposti per scongiurare eventuali corto circuiti. Per questo motivo, tre uomini tra i 20 e i 62 anni con precedenti di polizia, sono stati accusati del reato di furto di Energia Elettrica.

Per il possesso di modiche quantità di crack e hashish, tre persone sono state segnalate alla locale Autorità Amministrativa in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti.