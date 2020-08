Giorgio Petrosyan messo ko da una medusa a Favignana: è uno dei thaiboxer più forti di tutti i tempi

Giorgio Petrosyan uno dei thaiboxer e kickboxer più forte di tutti i tempi, è stato messo al tappeto per la terza volta nella sua lunga carriera. Questa volta il match non si è disputato all’interno di un ring, ma nelle splendide acque cristalline di Favignana, l’isola delle Egadi dove il giovane atleta è andato in vacanza.

A ridurre la leggenda delle arti marziali con un occhio gonfio è stata quella che lo stesso campione definisce una ‘piccolissima medusa’, probabilmente innocua all’apparenza.

Ecco alcuni commenti sotto il post dell’atleta:

“Ci hanno provato inutilmente in tanti a metterti k.o, ora forse andranno a chiedere istruzioni alla medusa….riprenditi presto Campione”

“Gli avversari Avranno pagato la medusa un sacco di soldi per ridurti così !”

“Onore alla medusa che dopo più di 100 incontri è stata l’unica a gonfiarti in questo modo!”

“Ora vogliamo vedere la foto de

lla medusa, vediamo se è messa meglio… O peggio!🤣

In gamba campione, rimettiti presto e goditi le tue meritate vacanze!💪”