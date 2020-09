Sabato alle 15:99 HANDBALL ERICE vs ARIOSTO FERRARA

Poco più di 24 ore e la AC Life Style Handball Erice scenderà in campo contro l’Ariosto Ferrara per la première di campionato di serie A Beretta. Domani alle 15:00 al PalaCardella si disputerà la prima partita ufficiale post Covid ma a porte chiuse così come stabilito dalla Figh.

Le Arpie, anche quest’anno sponsorizzate dalla AC life Style, azienda di commercializzazione di vini spumanti e grappe selezionate che ha alle spalle una maggiore società, la CLI, sono pronte ad affrontare la compagine ferrarese che, così come vuole un match, cercherà di portare a casa i punti della vittoria in un campo che, a detta delle altre società, vogliono tutti battere.

La AC Life Style Handball Erice ha iniziato la preparazione lo scorso 1 agosto e ancora oggi le atlete seguono due sedute di allenamento per arrivare preparate al campionato che vede la presenza di squadre che sono le eccellenze della pallamano in Italia.

La rosa potrebbe definirsi al completo con le riconfermate il capitano Lorena Benincasa e il portiere Martina Iacovello, rimangono nella squadra ericina Tania Marino, Giulia Nangano, Irina Podariu, Chiara Priolo, Antonella Coppola, Alexandra Ravasz (rientrata in team dopo l’infortunio dello scorso dicembre), Ligia Put, Martina Barreiro Guerra, Daniela Natale, Valentina Terenziani e le veterane Elisa Molito e Rosa La Commare alle quali si aggiungono l’ex Brixen Giulia Losio; le ex Leno Matilde Tisato e Giulia Burgio; l’ex Dunarea Braila Natasa Krnic e la new entry di oggi Valentina Martinez Bizzotto.

“Siamo dispiaciuti di non poter accogliere al palazzetto il nostro pubblico e i nostri supporters nonché sponsor ma speriamo di poter aver notizie positive al più presto anche in vista della riunione che si terrà la prossima settimana con la Figh e speriamo bene si possano riaprire le porte dei per la visione live della partita. Intanto, speriamo che ci farete sentire il vostro calore guardando la diretta su Elevensports.it” queste le parole del presidente della SSD Handball Erice, Michele Ingardia.

Discorso più tecnico, invece, quello del general manager Norbert Biasizzo che focalizza le sue battute sull’Aristo Ferrara “squadra che si è rinforzata in vista del campionato 2020/2021 e che comunque negli ultimi anni si è sempre piazzata tra le prime sei. L’Ariosto Ferrara” continua Biasizzo “è una squadra ben rodata e ha un allenatore molto capace che sta lavorando davvero bene con le atlete. Ahimè, anche noi, come l’Ariosto Ferrara che farà a meno della Marijana Tanic, dovremo scendere in campo senza il nostro acquisto straniero. Siamo emozionati per questa prima di campionato in serie A1 ma fortunatamente le nostre ragazze sembrano molto concentrate”.

Le partite del campionato di serie A Beretta sono visibili, così come già ricordato dal presidente, in streaming registrandosi gratuitamente su Elevensports.it.